Сотрудники рязанской НПК высадили в Турлатове саженцы дуба

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2021» проводит работы по озеленению города. Очередная экологическая инициатива от компании — дубовая роща в Турлатове.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», в рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2021» проводит работы по озеленению города. Очередная экологическая инициатива от компании — дубовая роща в Турлатове. Сотрудники завода уже провели работы по выкорчевыванию пней, выравниванию и отсыпке территории, подготовке лунок.

В среду, 28 апреля, прошел второй этап работ по озеленению территории деревни. Сотрудники и руководители предприятия высадили более ста дубовых саженцев в удобренные грунтом лунки. Молодые деревья высотой 1-2 метра разместили на расстоянии 1,5 метра друг от друга с учетом разрастания кроны взрослого дерева.

«В течение года мы планируем провести серию мероприятий, направленных на благоустройство родного города, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Это и собственные экологические проекты, и помощь городу в благоустройстве и санитарной очистке, и озеленение, и экологическое просвещение молодежи. Сегодня по просьбе жителей Турлатова мы обустраиваем территорию деревни и высаживаем саженцы дуба. Надеюсь, наша инициатива придется по душе всем рязанцам и на этом месте со временем появится настоящая дубовая роща».

Рязанская НПК на регулярной основе оказывает поддержку Турлатову. Благодаря заводу в деревне проведен ремонт в школе и местном Доме культуры, благоустроена территория под будущую рощу, появились детская и спортивная площадки.

В рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна-2021» на разных площадках города нефтезавод провел три субботника. В мае запланировали четвертый — в течение недели сотрудники предприятия будут наводить чистоту на улице Весенней. Работы по озеленению города планируется продолжить. Нефтяники высадят более 500 саженцев дуба, ели и сосны в городских парках — Центральном парке культуры и отдыха, в Комсомольском парке на улице Новаторов, в парке Бульвара Победы, на улице Песоченская.

В рамках экологической деятельности предприятие оказывает содействие Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города и акции по раздельному сбору бытовых отходов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности рязанской НПК.