Синоптик назвал дату возвращения тепла

Температура в столице начнет повышаться с 6 мая. По его словам, с 6 по 8 мая ожидается до +15,+20 градусов. Отмечается, что осадков не будет, погода будет солнечной.

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице ожидается теплая погода. Об этом пишут « Известия ».

Температура в столице начнет повышаться с 6 мая.

По его словам, с 6 по 8 мая ожидается до +15,+20 градусов. Отмечается, что осадков не будет, погода будет солнечной.

Специалист добавил, что до 6 мая тепла можно не ждать. Дни будут дождливыми, максимальные температуры будут достигать +9, +14 градусов.

«Погода явно не для шашлыка», — отметил Евгений Тишковец.