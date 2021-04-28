Рязанских энергетиков наградили дипломом торгово-промышленной палаты региона

Филиал «Рязаньэнерго» отметил очередную дату своего основания, получив поздравления генерального директора ПАО «МРСК Центра» и награду ежегодного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».

Филиал «Рязаньэнерго» отметил очередную дату своего основания, получив поздравления генерального директора ПАО «МРСК Центра» и награду ежегодного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».

Во вторник, 27 апреля, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева поздравила сотрудников «Рязаньэнерго» с 42-ой годовщиной со дня образования филиала и во время встречи с коллективом вручила памятный диплом конкурса заместителю генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директору филиала «Рязаньэнерго» Сергею Котеневу.

«Благодарю вас за слаженную работу по энергоснабжению региона. Мы в вас верим и очень надеемся на ваши новые производственные успехи и творческие достижения», — обратилась к энергетикам президент торгово-промышленной палаты Рязанской области.

Руководитель филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев зачитал сотрудникам филиала поздравительное письмо генерального директора ПАО «МРСК Центра» Игоря Маковского, который выразил благодарность коллективу за профессиональный подход к делу, терпение и самоотверженность. Отдельное внимание в своем послании Игорь Маковский уделил ветеранам компании. «Именно вы стояли у истоков формирования и развития энергетической отрасли в Рязанской области, внесли неоценимый вклад в будущее, передавая свои знания и уникальный опыт молодежи», — отметил руководитель электросетевой компании.

Поздравляя сотрудников и заслуженных ветеранов «Рязаньэнерго», Игорь Маковский пожелал им крепкого здоровья, жизненной активности и осуществления всех намеченных профессиональных и личных планов. Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» отметил, что преданность своему делу, колоссальный труд и энергия станут залогом успешной реализации самых сложных проектов рязанских энергетиков.

Сергей Котенев выразил признательность за поздравления и награду, подчеркнув, что высокая оценка работы коллектива филиала — это заслуга каждого сотрудника. «Даем слово, что „Рязаньэнерго“ и дальше будет надежно обеспечивать электроснабжение потребителей региона», — сказал в заключении торжественного мероприятия директор филиала.