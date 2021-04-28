Рязанские рестораторы попросили смягчить ограничения в майские праздники
На встрече обсудили режим работы кафе и ресторанов. Согласно последнему постановлению работа общепита запрещена после 1:00, заведения могут работать навынос круглосуточно.
Во вторник, 27 апреля, уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин встретился с рязанскими рестораторами. Об этом сообщили «
На встрече обсудили режим работы кафе и ресторанов. Согласно последнему постановлению работа общепита запрещена после 1:00, заведения могут работать навынос круглосуточно.
Владельцы заведений попросили разрешить работу летних веранд с 1 мая и продлить их работу до 3:00.
Также рестораторы предложили ввести QR-коды, по аналогии с теми, что действуют в столице.
Кроме того, на встрече обсудили благоустройство и охрану общественного порядка на улице Почтовой, льготную аренду на предстоящий сезон.
Все вопросы взяли на контроль.