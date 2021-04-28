Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии

Молодой человек два раза не явился в военкомат, суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.

Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В марте 2018 года 20-летний рязанец получил повестку для прохождения службы в армии, но в военкомат не явился. В декабре 2020 года рязанца разыскали и доставили в военкомат, где повторно вручили повестку для прохождения военной службы. В указанный день на медосмотр молодой человек также не пришел.

Свои действия рязанец объяснил тем, что является пацифистом.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) и назначил штраф в 30 тысяч рублей.