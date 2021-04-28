Рязанец чуть не убил знакомую табуретом

Случай произошел в Александро-Невском. В гости к 45-летней женщине пришел знакомый. Они стали выпивать.

В Рязанской области задержали 34-летнего мужчину, который чуть не убил знакомую табуретом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Случай произошел в Александро-Невском. В гости к 45-летней женщине пришел знакомый. Они стали выпивать.

Мужчина высказал хозяйке претензии по поводу ее образа жизни и «натолкнулся на обратную реакцию».

Гость схватил табурет и стал замахиваться на потерпевшую, угрожая расправой.

«Женщине удалось немного смягчить ситуацию и, улучив момент, вызвать полицию», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.