Рязанцы пожаловались на захламленную квартиру с тараканами

Рязанцы жалуются на соседа за хлам в квартире и вокруг территории. В среду, 28 апреля, соответствующее фото опубликовал житель дома №8, корпус 1 по улице Магистральной.

Рязанцы жалуются на соседа за хлам в квартире и вокруг территории. В среду, 28 апреля, соответствующее фото опубликовал житель дома №8, корпус 1 по улице Магистральной.

«В многоквартирном доме живет шизофреник, который постоянно захламляет и загаживает территорию и в доме и вокруг! Из его „жилища“ тараканы расползаются по всему дому. Полиция не реагирует», — отмечает пользователь.

Мужчина рассказал, что 60-летний сосед проживает в квартире один. При этом жилье находится в собственности у его сестры, а он там только зарегистрирован. В соцсетях пользователь просит дать юридический совет, так как правоохранительные органы не реагируют на соответствующие заявления и вызовы.

Подобная ситуация наблюдается не только в этом доме. Многие рязанцы в соцсети под постом рассказали о такой же проблеме со своими соседями.

«Я всем говорю пишите отдельно в прокуратуру, чтоб с этим как-то разобраться. Чтоб хлам вывезти, а то сгорит вся девятиэтажка», — рассказала пользователь.