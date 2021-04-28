Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Покупатель не знает, откуда торговец взял мясо. Оно может быть от больного или даже павшего животного. В таком случае после праздника можно получить сальмонеллез, бруцеллез или паразитов.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Специалисты предупредили, что опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог. Как правило, у продавцов такой продукции нет документов. Покупатель не знает, откуда торговец взял мясо. Оно может быть от больного или даже павшего животного. В таком случае после праздника можно получить сальмонеллез, бруцеллез или паразитов.

В управлении рекомендуют покупать мясо в магазине или на рынке, где его проверяют.

Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее.

Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового. Запах — приятным.

Маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем из овощей и лимонного сока.

Мясо для шашлыка лучше нарезать поперек волокон и крупными кусками, жарить до полной готовности, но не менее 5 — 7 минут. Готовность шашлыка можно определить по прозрачному соку, выделяющемуся при надрезе, равномерной окраске мяса внутри. У готового куриного шашлыка косточка должна стать серой, сухожилия равномерного белого цвета.