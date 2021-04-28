Видео: неизвестные выкопали кустарники в «Наташкином» парке

В ролике видно, как мужчина выкапывает кустарники. Пока неизвестно, с какой целью это сделано.

В Рязани неизвестные выкопали кустарники в «Наташкином» парке. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

В ролике видно, как мужчина выкапывает кустарники, рядом с ним стоит женщина. По словам очевидца, пара выкопала растения, чтобы забрать себе.

«Они сказали, что здесь будут класть зеленый искусственный настил. Типа, итак выкопают, лучше мы заберем», — рассказал собеседник.

Ранее в парке повредили корни многолетних деревьев.