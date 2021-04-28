Опрос показал, что большинству рязанцев нравится жить в родном городе
Согласно рейтингу, жить в Рязани нравится 75% опрошенных. С этим показателем Рязань оказалась на 12 месте списка, в котором всего 21 город.
Опрос показал, что большинству рязанцев нравится жить в родном городе. Данные опубликовал сервис SuperJob.
Согласно рейтингу, жить в Рязани нравится 75% опрошенных. С этим показателем Рязань оказалась на 12 месте списка, в котором всего 21 город.
Рязань попала в середину рейтинга по оценкам развития доступности удобного жилья (16%), а также доступности товаров и услуг (30%).
Почти каждый третий житель города утверждает, что в городе не развиваются никакие из перечисленных параметров жизни (31%).
Рязань на последнем месте по оценкам развития автодорог (8%) и доступности хорошей работы (6%).
На первом месте рейтинга оказалась Тюмень. Меньше всего нравится жить в родном городе жителям Волгограда.