Опрос показал, что большинству рязанцев нравится жить в родном городе

Согласно рейтингу, жить в Рязани нравится 75% опрошенных. С этим показателем Рязань оказалась на 12 месте списка, в котором всего 21 город.

Опрос показал, что большинству рязанцев нравится жить в родном городе. Данные опубликовал сервис SuperJob.

Согласно рейтингу, жить в Рязани нравится 75% опрошенных. С этим показателем Рязань оказалась на 12 месте списка, в котором всего 21 город.

Рязань попала в середину рейтинга по оценкам развития доступности удобного жилья (16%), а также доступности товаров и услуг (30%).

Почти каждый третий житель города утверждает, что в городе не развиваются никакие из перечисленных параметров жизни (31%).

Рязань на последнем месте по оценкам развития автодорог (8%) и доступности хорошей работы (6%).

На первом месте рейтинга оказалась Тюмень. Меньше всего нравится жить в родном городе жителям Волгограда.