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Николай Любимов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
В среду, 28 апреля, на рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой помощи.

В среду, 28 апреля, на рязанской городской клинической станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой помощи. С профессиональным праздником коллектив медучреждения поздравил губернатор Николай Любимов.

«Это — признание высочайшего качества вашей работы и огромного вклада в борьбу с пандемией. Как бы ни было тяжело, каждый из вас выдержал экзамен на мастерство. Знаю, что в самых сложных ситуациях вы держались достойно и профессионально, проявляли глубокие знания, ответственность, а подчас — настоящий героизм. Рискуя собой, вы ежедневно спасали и продолжаете спасать жизнь и здоровье тысяч горожан. И главное — при этом сохраняете милосердие, терпение и доброту к своим пациентам», — подчеркнул глава региона.

Николай Любимов отметил, что регион оказывает скорой помощи всестороннюю поддержку. Так, в прошлом году станция получила восемь новых машин. За самоотверженный труд он поблагодарил коллектив станции и добровольцев, оказывающих помощь медикам.

В ходе торжественного собрания глава региона вручил сотрудникам станции скорой медицинской помощи знак губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области».

День работника скорой медицинской помощи был учрежден в прошлом году по инициативе Владимира Путина «в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей».