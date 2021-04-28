Названа средняя зарплата в феврале 2021 года в Рязанской области

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,9 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 600 рублей. Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (67,3 тысячи) и железнодорожных пассажирских перевозках (62,7 тысячи). Самые низкие — у работников почтовой связи и курьеров (18,4 тысячи) и в сфере пошива одежды (19,1 тысячи).

Названа средняя зарплата в Рязанской области. Данные за февраль 2021 года опубликовал Рязаньстат.

Так, в среднем рязанцы зарабатывают 35,9 тысячи рублей. За месяц показатель вырос на 600 рублей. Лидером среди регионов (без учета Мособласти) стала Калужская область (43 тысячи), а аутсайдером — Ивановская (27,8 тысячи).

Самые высокие зарплаты в Рязанской области зафиксировали в производстве нефтепродуктов (67,3 тысячи) и железнодорожных пассажирских перевозках (62,7 тысячи). Самые низкие — у работников почтовой связи и курьеров (18,4 тысячи) и в сфере пошива одежды (19,1 тысячи).