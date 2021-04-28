Мэрия ищет наследников дома в Рязани

Часть дома №9 на улице переулок Баженова принадлежала умершей в 2012 году Грошевой Валентине Ивановне. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 28 мая обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №11. Телефон: 27-49-29.

Горадминистрация ищет наследников 20/92 доли частного дома в Рязани. Объявление о розыске родственников официально опубликовали в среду, 28 апреля.

Часть дома №9 на улице переулок Баженова принадлежал умершей в 2012 году Грошевой Валентине Ивановне. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 28 мая обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом №27, кабинет №11. Телефон: 27-49-29.

Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.