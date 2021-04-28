На рязанку с коляской набросился агрессивный прохожий

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

На рязанку с коляской набросился агрессивный прохожий. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

33-летняя жительница Ряжска гуляла с маленьким ребенком в коляске по улице Урицкого недалеко от своего дома. В это время мимо проходил пьяный молодой человек. Его разозлила собака, которая облаяла мужчину и он достал предмет, похожий на нож. Затем он переключился на рязанку — направился в ее сторону с угрозами. Женщина позвала на помощь мужа, чем еще больше разозлила прохожего. Немного успокоившись, парень ушел. 42-летний супруг пострадавшей вместе с полицейскими задержали мужчину на улице Красной.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Максимально наказание по статье — два года лишения свободы.