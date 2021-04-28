\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
10°
Птн, 30
14°
ЦБ USD 74.96 0.19 28/04
ЦБ EUR 90.47 0.02 28/04
Нал. USD 74.61 / 75.30 13:10
Нал. EUR 90.15 / 90.70 13:10
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
Вчера 12:11
1 542
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
26 апреля 11:59
2 573
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
4 236
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
10 136
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На рязанку с коляской набросился агрессивный прохожий
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

На рязанку с коляской набросился агрессивный прохожий. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

33-летняя жительница Ряжска гуляла с маленьким ребенком в коляске по улице Урицкого недалеко от своего дома. В это время мимо проходил пьяный молодой человек. Его разозлила собака, которая облаяла мужчину и он достал предмет, похожий на нож. Затем он переключился на рязанку — направился в ее сторону с угрозами. Женщина позвала на помощь мужа, чем еще больше разозлила прохожего. Немного успокоившись, парень ушел. 42-летний супруг пострадавшей вместе с полицейскими задержали мужчину на улице Красной.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Максимально наказание по статье — два года лишения свободы.