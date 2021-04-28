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Минздрав опроверг объединение перинатального центра и ОДКБ в Рязани
Информация об объединении учреждений появилась в апреле. Также предлагалось соединить учреждения наземным переходом.

В Рязани не будут объединять перинатальный центр, ОДКБ и поликлинику № 3. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий во время публичного отчета в среду, 28 апреля.

Прилуцкий отметил, что вопрос не рассматривается. Также он опроверг информацию, что три здания, которые расположены рядом, хотят объединить наземным переходом.

«Есть такие предложения от отдельных врачей, но логичнее объединить перинатальный центр с другими роддомами. Объединять с другими структурами нет смысла», — заключил глава минздрава.

Информация об объединении учреждений появилась в апреле.