Медведев высказался о четырехдневной рабочей неделе

Он отметил, что в советские времена по сути люди работали в шестидневном режиме. По его словам, с тех пор производительность труда изменилась, во многих сферах появилась роботизация.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. Об этом передает РИА Новости .

«Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении», — сказал Медведев.

Он отметил, что в советские времена по сути люди работали в шестидневном режиме. По его словам, с тех пор производительность труда изменилась, во многих сферах появилась роботизация.