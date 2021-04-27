За сутки от коронавируса умерли еще четыре рязанца

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 443 жителя региона.

За сутки от коронавируса умерли еще четыре рязанца. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 443 жителя региона. За сутки выявили 45 случаев заражения. Всего за время пандемии заболели 27 659 жителей области. Выздоровели за сутки 49 человек, всего — 26 125.

В России за сутки умерло 392 человека, всего за время пандемии — 108 980 человек. Выявлено случаев заражения — 8 053 человека, всего — 4 779 425. Выздоровело за сутки — 8 039 человека, за все время — 4 402 678.