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Врач рассказал, что лучше: привиться от коронавируса или переболеть
По его словам, побочные реакции после прививки возникают редко и проходят за несколько дней. Среди таких реакций — слабость, повышенная температура тела, болезненность в месте укола.

Директор ЧУЗ «Клиническая Больница „РЖД-Медицина“ имени Семашко» Андрей Явися рассказал об аргументах за и против прививки от коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, побочные реакции после прививки возникают редко и проходят за несколько дней. Среди таких реакций — слабость, повышенная температура тела, болезненность в месте укола.

«Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и ее последствиями», — сказал он.

Врач добавил, что риск осложнений при вакцинации можно уменьшить благодаря здоровому образу жизни в течение 5-7 дней до и после прививки, а также отказал от тяжелых физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева в течение 2-3 дней после вакцинации.

Специалист отметил, что заболеть можно и после прививки, но это будет болезнь в легкой форме.

Врач также добавил, что связи между прививками и аутизмом нет. Об этом ранее высказывались многие противники вакцинации.

«Ранняя симптоматика аутизма может совпасть с прививкой по возрасту, но она в любом случае появилась бы до трех лет», — пояснил он.