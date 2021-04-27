Володин рассчитывает, что дополнительные пособия на детей начнут выплачивать с 1 июля

Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассчитывает, что с 1 июля люди начнут получать новую материальную поддержку. Об этом во вторник, 27 апреля сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна», — отметил Володин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семьям с детьми, предусмотреть выплаты на беременных, полностью оплачивать больничные родителям дошкольников, и произвести единовременную выплату семьям школьников.