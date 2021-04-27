Во вторник в двух районах Рязани отключат электричество
В связи с работами на воздушной линии с 09:00 до 16:00 отключат электричество В Канищеве и Недостоеве.
Во вторник в двух районах Рязани отключат электричество. Об этом
Во вторник, 27 апреля, с 09:30 до 16:00 в Недостоеве отключат электричество последующим адресам:
— улица Школьная, дома с 1 по 87;
— улица Садовая, дома с 1 по 48.
27, 28 и 29 апреля с 09:00 до 16:00 отключат электричество в Канищеве по следующим адресам:
— улица Луговая, дома с 1 по 48;
— улица Хрюкина, дом №34-а.
Причина отключения — работы на воздушной линии.