Власти Рязани ответили на просьбы родителей пустить их на выпускные

В мэрии сообщили, что решение о допуске в учебные заведения посторонних и проведении там мероприятий принимает региональный Роспотребнадзор.

Власти Рязани ответили на просьбы родителей пустить их на выпускные. Ответ городской администрации опубликовали в понедельник, 26 апреля.

«В Рязани и области действует режим повышенной готовности и запрет на проведение публичных мероприятий, в том числе в учебных учреждениях. Решение о допуске в учебные заведения посторонних и проведении там мероприятий принимает региональный Роспотребнадзор. Соответствующего распоряжения в настоящее время нет», — говорится в сообщении.

Ранее родители обратились к губернатору Николаю Любимову с просьбой разрешить им присутствовать на выпускных в школах и детских садах.