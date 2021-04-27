Видео: переходящие через дорогу пенсионерки спровоцировали аварию на трассе М-5

Жители дачного кооператива «Дубрава» вынуждены перебегать федеральную трассу, так как до ближайшего пешеходного перехода — около трех километров. Очередной переход через дорогу закончился ДТП прямо на глазах у журналистов.

Видео: переходящие через дорогу пенсионерки спровоцировали аварию на трассе М-5

В понедельник, 27 апреля, переходящие через дорогу рязанские пенсионерки спровоцировали аварию на трассе М-5. ДТП произошло во время съемок сюжета «ГТРК Ока».

Жители дачного кооператива «Дубрава» вынуждены перебегать федеральную трассу, так как до ближайшего пешеходного перехода — около трех километров. Очередной переход через дорогу закончился ДТП прямо на глазах у журналистов.

Дачники из Рыбновского района обратились в федеральное управление автомобильных дорог с просьбой обустроить на трассе М-5 пешеходный переход с остановками.