В Старожилове прокуратура потребовала установить фонари на трассе

На участке автомобильной дороги «Акулово-Старожилово-Пронск» отсутствуют фонари. Это ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения.

В Старожилове прокуратура потребовала установить фонари на трассе. Об этом сообщает сайт ведомства.

Проверкой установлено, что на участке автомобильной дороги «Акулово-Старожилово-Пронск», который проходит через Старожилово, отсутствуют фонари. Это ставит под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Прокуратура направила в суд заявление с требованием оборудовать участок дороги стационарным освещением. Заявление находится на рассмотрении.