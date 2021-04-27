В Рязанской области стартовала новая ипотечная программа

26 апреля компания «Капитал — Строитель жилья» запустила уникальное предложение — возможность приобрести смарт-новостройку в ипотеку под 2,8% годовых!
Программа продлится только до 1 июля 2021 года. Офис продаж компании «Капитал — Строитель жилья» будет работать без перерыва на выходные и праздничные дни из-за высокого интереса к новой программе и большого количеством обращений. По предварительному звонку менеджеры компании организуют показ квартиры и детально проконсультируют по всем условиям покупки, чтобы она была максимально доступной и выгодной для клиента.
Субсидированную ипотеку на покупку строящегося жилья предоставляет ПАО «Сбербанк». Узнать подробнее о новой программе и подобрать комфортабельную квартиру можно на
Процентная ставка 2,8% годовых на первый год кредитования действует