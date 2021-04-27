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В Рязанской области стартовала новая ипотечная программа
Узнать подробнее о новой программе и подобрать комфортабельную квартиру можно на сайте. Также получить консультацию можно по телефону 90-15-85.

26 апреля компания «Капитал — Строитель жилья» запустила уникальное предложение — возможность приобрести смарт-новостройку в ипотеку под 2,8% годовых!

Программа продлится только до 1 июля 2021 года. Офис продаж компании «Капитал — Строитель жилья» будет работать без перерыва на выходные и праздничные дни из-за высокого интереса к новой программе и большого количеством обращений. По предварительному звонку менеджеры компании организуют показ квартиры и детально проконсультируют по всем условиям покупки, чтобы она была максимально доступной и выгодной для клиента.

Субсидированную ипотеку на покупку строящегося жилья предоставляет ПАО «Сбербанк». Узнать подробнее о новой программе и подобрать комфортабельную квартиру можно на сайте. Также получить консультацию можно по телефону 90-15-85.

Процентная ставка 2,8% годовых на первый год кредитования действует с 01.03.2021 по 01.07.2021 вкл. при приобретении в кредит строящегося жилья (квартиры) по программе «Приобретение строящегося жилья» у юридического лица по ДДУ или готового жилья на первичном рынке по программе «Приобретение готового жилья» с учетом условий программы ПАО Сбербанк «Господдержка 2020» с учетом программы субсидирования процентной ставки застройщиками-партнерами Банка. Начиная со второго года кредитования процентная ставка по кредиту составит 6,1% годовых на оставшийся срок. Страхование жизни и объекта недвижимости обязательно.