В Рязанской области стартовала новая ипотечная программа

Узнать подробнее о новой программе и подобрать комфортабельную квартиру можно на сайте. Также получить консультацию можно по телефону 90-15-85.

26 апреля компания «Капитал — Строитель жилья» запустила уникальное предложение — возможность приобрести смарт-новостройку в ипотеку под 2,8% годовых!

Программа продлится только до 1 июля 2021 года. Офис продаж компании «Капитал — Строитель жилья» будет работать без перерыва на выходные и праздничные дни из-за высокого интереса к новой программе и большого количеством обращений. По предварительному звонку менеджеры компании организуют показ квартиры и детально проконсультируют по всем условиям покупки, чтобы она была максимально доступной и выгодной для клиента.

Субсидированную ипотеку на покупку строящегося жилья предоставляет ПАО «Сбербанк». Узнать подробнее о новой программе и подобрать комфортабельную квартиру можно на сайте . Также получить консультацию можно по телефону 90-15-85.