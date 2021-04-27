В Рязани пропала 76-летняя женщина

В последний раз Людмилу Щербакову видели 20 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 76-летняя Людмила Щербакова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Мещера».

В последний раз женщину видели 20 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 — 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, короткие.

Одежда: неизвестно.

Женщина нуждается в медицинской помощи.