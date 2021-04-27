В Рязани пропала 76-летняя женщина
В последний раз Людмилу Щербакову видели 20 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
В Рязани пропала 76-летняя Людмила Щербакова. Об этом сообщили волонтеры отряда «Мещера».
В последний раз женщину видели 20 апреля, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 — 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, короткие.
Одежда: неизвестно.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщить по телефонам: