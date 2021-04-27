В Рязани ищут пропавшего мужчину
В последний раз Евгения Пичугина видели 13 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
В Рязани ищут 41-летнего Евгения Пичугина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В последний раз мужчину видели 13 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 173 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Одежда: черная ветровка с бежевыми рукавами, бордовый джемпер, серые брюки, черная футболка с рисунком.
Особые приметы: татуировка на левом плече.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят сообщить по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.