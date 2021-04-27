В России допускают возможность роста заболеваемости COVID-19 этой весной

Рост заболеваемости коронавирусом возможен в апреле-мае из-за роста сезонных заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Рост заболеваемости коронавирусом возможен в апреле-мае из-за роста сезонных заболеваний. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Чиновница призвала россиян не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, что есть на данный момент.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть, потому что апрель-май — это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций, и, в данном случае, ковид не исключение», — подчеркнула Голикова.

Также она отметила, что повышенное внимание будет к южным регионам страны из-за большого количества граждан, планирующих свой отдых на российских курортах. Татьяна Голикова призвала россиян серьезно отнестись к возможному росту заболеваемости.