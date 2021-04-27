В Недостоеве из-за ремонта дороги изменилась схема движения транспорта
Автобус №17 будет следовать до остановки «Комбайновый завод» и разворачиваться на кругу.
В Недостоеве из-за ремонта дороги изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба рязанской мэрии.
Во вторник, 27 апреля, в Недостоево из-за ремонта перекрыли дорогу. На время работ изменится схема движения общественного транспорта.
Автобус №17 будет следовать до остановки «Комбайновый завод» и разворачиваться на кругу.