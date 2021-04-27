В мэрии рассказали, когда в Рязани запустят фонтаны

Фонтаны расконсервировали, на этой неделе снимут кожух с мультимедийного светомузыкального фонтана на Московском шоссе. Началась уборка мусора и мытье чаш.

В Рязани готовят к запуску городские фонтаны. Об этом сообщил сайт мэрии.

Фонтаны расконсервировали, на этой неделе снимут кожух с мультимедийного светомузыкального фонтана на Московском шоссе. Началась уборка мусора и мытье чаш.

26 апреля провели работы на двух фонтанах Лыбедского бульвара.

В мэрии отметили, что всего планируется запустить семь фонтанов — на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе.

Их запустят при наступлении устойчивой теплой погоды.