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У рязанца за долги арестовали «Ленд Крузер»
С 2020 года у рязанца 68 исполнительных производств. У него накопилось штрафов ГИБДД более чем на тридцать тысяч рублей.

У рязанца за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

С 2020 года у рязанца 68 исполнительных производств, у него накопилось штрафов ГИБДД более чем на тридцать тысяч рублей.

У него арестовали Toyota Land Cruiser 200 2009 года выпуска. Машину оставили должнику на ответственное хранение, ограничив в праве пользования.