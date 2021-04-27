У рязанца за долги арестовали «Ленд Крузер»

С 2020 года у рязанца 68 исполнительных производств. У него накопилось штрафов ГИБДД более чем на тридцать тысяч рублей.

У рязанца за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

С 2020 года у рязанца 68 исполнительных производств, у него накопилось штрафов ГИБДД более чем на тридцать тысяч рублей.

У него арестовали Toyota Land Cruiser 200 2009 года выпуска. Машину оставили должнику на ответственное хранение, ограничив в праве пользования.