Суд ограничил деятельность ФБК

Мера запрещает организации взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах. Из-за экстремистского статуса будет невозможна работа ФБК, также будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) в рамках иска о признании организации экстремистской. Об этом передает РИА Новости .

Мера запрещает организации взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах.

Как сообщили эксперты, в России из-за экстремисткого статуса будет невозможна работа ФБК, также будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Уголовная ответственность будет грозить организаторам, участникам и жертвователям.