СМИ: Госдума усилит наказание за езду в нетрезвом виде

Законодатели предложили повысить штраф с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальный тюремный срок за повторную пьяную езду увеличивается с двух до трех лет

Госдума планирует усилить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают « Известия ».

Законодатели предложили повысить штраф с 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальный тюремный срок за повторную пьяную езду увеличивается с двух до трех лет.

По информации СМИ, законопроект рассмотрят в мае.

За 2020 год в ДТП из-за пьяных водителей пострадали более 19 тысяч человек, погибли 4064 человека.