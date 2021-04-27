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Силами природы. Фоторепортаж с преобразившихся весной улиц Рязани
Переполненные мусорки на остановках и контейнеры на площадках для сбора ТБО. Неубранные еще с осени и уже частично истлевшие сухие листья. Грязь и песок на тротуарах и обочинах. Пыль, летящая в глаза и оседающая во рту. Обрезанные «под ноль» и не желающие пробуждаться деревья-рогатки вдоль проспектов. В таком неприглядном виде встречает весну Рязань.

Переполненные мусорки на остановках и контейнеры на площадках для сбора ТБО. Неубранные еще с осени и уже частично истлевшие сухие листья. Грязь и песок на тротуарах и обочинах. Пыль, летящая в глаза и оседающая во рту. Обрезанные «под ноль» и не желающие пробуждаться деревья-рогатки вдоль проспектов. В таком неприглядном виде встречает весну Рязань.

Эту картину ежедневно наблюдают тысячи жителей, спешащих на работу, идущих в магазин или поликлинику, гуляющих с детьми. Однако целью фоторепортажа был поиск моментов, которые могут порадовать взгляд даже на фоне общей неухоженности городского пространства. Корреспондент РЗН. инфо побывал на улицах Николодворянской, Лево-Лыбедской, Горького, Радищева, Свободы, Введенской, а также в сквере 26-ти Бакинских Комиссаров, Верхнем городском саду и на Лыбедском бульваре.

Несмотря на мусор и грязь, весна берет свое — рязанские улицы преображаются силами природы. На сирени, кленах, березах появляются листья, покрываются зеленью газоны, распускаются первоцветы, просыпаются насекомые. С наступлением теплых дней жители достают из гаражей и с балконов велосипеды, самокаты, скейты. Город оживает, и закрадывается надежда, что вскоре рязанские чиновники закончат имитировать благоустройство проведением субботников «на камеру» и займутся организацией настоящей уборки дорог, тротуаров, парков.

А пока РЗН. инфо предлагает полюбоваться кадрами, подаренными природой, островки которой еще сохранились на территории города.