Шиловские полицейские спасли при пожаре 20 человек
Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.
Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом
Полицейские находились недалеко от места возгорания и прибыли раньше пожарных. Они вошли в задымленную квартиру, в которой нашли лежавшую без сознания 78-летнюю хозяйку. Они вынесли ее на руках. Также правоохранители стучали в каждую квартиру и выводили людей на улицу. Спустя некоторое время прибыло подкрепление.
В спасении жителей принимали участие Ренат Шаркаев, Сергей Крючков, Алексей Кирюхин, Роман Гавриков и Малик Кадыров. Сотрудники органов внутренних дел эвакуировали 20 человек.
Отличившихся сотрудников планируют наградить.