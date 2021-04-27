Шиловские полицейские спасли при пожаре 20 человек

Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Полицейские находились недалеко от места возгорания и прибыли раньше пожарных. Они вошли в задымленную квартиру, в которой нашли лежавшую без сознания 78-летнюю хозяйку. Они вынесли ее на руках. Также правоохранители стучали в каждую квартиру и выводили людей на улицу. Спустя некоторое время прибыло подкрепление.

В спасении жителей принимали участие Ренат Шаркаев, Сергей Крючков, Алексей Кирюхин, Роман Гавриков и Малик Кадыров. Сотрудники органов внутренних дел эвакуировали 20 человек.

Отличившихся сотрудников планируют наградить.