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Шиловские полицейские спасли при пожаре 20 человек
Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Полицейские из поселка Шилово спасли 20 человек во время пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД.

Полицейские находились недалеко от места возгорания и прибыли раньше пожарных. Они вошли в задымленную квартиру, в которой нашли лежавшую без сознания 78-летнюю хозяйку. Они вынесли ее на руках. Также правоохранители стучали в каждую квартиру и выводили людей на улицу. Спустя некоторое время прибыло подкрепление.

В спасении жителей принимали участие Ренат Шаркаев, Сергей Крючков, Алексей Кирюхин, Роман Гавриков и Малик Кадыров. Сотрудники органов внутренних дел эвакуировали 20 человек.

Отличившихся сотрудников планируют наградить.