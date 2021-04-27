Сасовец угрожал пенсионерке пневматическим пистолетом

В Сасове мужчина угрожал пенсионерке пневматическим пистолетом. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

В Сасове мужчина угрожал пенсионерке пневматическим пистолетом. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Происшествие случилось в одном из общежитий районного центра. Соседи собрались на общей кухне для распития спиртных напитков. В процессе этого 46-летний сасовец потерял над собой контроль, из-за чего его попросили уйти спать. Обидевшись на соседей, мужчина взял из своей комнаты пневматический пистолет, после чего вернулся и направил его на 63-летнюю соседку, пригрозив, что убьет ее. Один из соседей, находившихся на кухне, выбил оружие у мужчины и скрутил его до приезда полиции.

Злоумышленника задержали и изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.