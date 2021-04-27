Сараевца чуть не зарубили топором

70 летний мужчина напал на своего соседа с топором, с которым давно не ладил.

Сараевца на отдыхе чуть не зарубили топором. Об этом сообщает издательство «Пресса.

Инцидент произошел 16 апреля, в селе Паники Сараевского района, но о нем стало известно только спустя 10 дней. 70 летний мужчина напал на своего соседа с топором, с которым давно не ладил. Пенсионер подошел к компании отдыхавших местных жителей с угрозами зарубить своего обидчика, а после чего напал на него с топором.

Нападавшего остановили свидетели происшествия, которые и вызвали наряд полиции. На пенсионера возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.