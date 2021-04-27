Рязанское предприятие задолжало своим работникам более 8 млн рублей

У руководства были денежные средства, но их направили на другие нужды. В ходе расследования работникам выплатили долг по зарплате в полном объеме.

Рязанское предприятие задолжало своим работникам более 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В проектной организации с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплатили работникам зарплату в размере 8 421 661 рубль. При этом у руководства были денежные средства, но их направили на другие нужды.

Против начальства предприятия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ (Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

В ходе расследования работникам выплатили долг по зарплате в полном объеме.

Решается вопрос о прекращении уголовного дела и назначении руководителю предприятия судебного штрафа.