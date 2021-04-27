Рязанский спортсмен стал серебряным призером Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России международного класса Артем Воронков В KL-3 занял 2 место на дистанции 200 метров. Этим он обеспечил себе участие в составе сборной команды России на Кубке мира и чемпионате Европы.

В Краснодаре проходит Кубок России по гребле на байдарках и каноэ (спорт лиц с ПОДА). Рязанский спортсмен занял в соревнованиях второе место, сообщил региональный минспорт .

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», мастер спорта России международного класса Артем Воронков В KL-3 занял 2 место на дистанции 200 метров.

Этим он обеспечил себе участие в составе сборной команды России на Кубке мира и чемпионате Европы.