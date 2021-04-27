Рязанские энергетики поучаствовали в субботнике

Сотрудники электросетевой компании оказали помощь и городским властям Рязани. В порядок привели всю пешеходную часть улицы МОГЭС и территорию вокру стилизованной опоры ЛЭП на Московском шоссе.

В «Рязаньэнерго» провели весенний субботник и навели порядок на территориях вокруг электросетевых объектов, включая знаменитую опору ЛЭП с символикой ВДВ. Об этом сообщили в организации.

«После долгой снежной зимы на долгожданном субботнике сотрудники управления филиала в Рязани и в районах электрических сетей (РЭС) в области привели в порядок территории, прилегающие к зданиям и сооружениям электросетевой компании. Очищены тротуары и бордюры, проведена декоративная обрезка деревьев и кустарников, собран и вывезен мусор и прошлогодняя листва — этим энергетики внесли свой вклад в обустройство окружающей нас среды, сделав ее более комфортной для проживания и трудовой деятельности», — подвел итоги ежегодного мероприятия заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Сотрудники электросетевой компании оказали помощь и городским властям Рязани. В порядок привели всю пешеходную часть улицы МОГЭС и территорию вокру стилизованной опоры ЛЭП на Московском шоссе.