Рязанская НПК присоединилась к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна — 2021»

«Зеленая Весна» — ежегодный проект, который с 2014 года реализует Всероссийское общество охраны природы и Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В этом году Всероссийский субботник «Зеленая Весна» проходит с 24 апреля по 24 мая.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания присоединилась к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна — 2021». Предприятие планирует провести серию субботников и социально значимых мероприятий.

23 апреля сотрудники РНПК поучаствовали в двух субботниках на разных площадках города: в Новопавловской роще и в деревне Турлатово Рязанского района.

26 апреля провели субботник в Южном промузле. В уборке поучаствовали руководители, работники и молодые специалисты завода, которые навели порядок в прогулочных зонах, общественных местах, на территориях вдоль дорог и во дворах. К работам привлекли 12 единиц техники, в том числе поливомоечную и коммунально-уборочную машины, погрузчики, самосвалы, трактора-щетки, контейнеровозы.

На городскую свалку вывезли более 120 кубических метров древесных отходов и более 200 кубометров бытового мусора. В компании отметили, что сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры.

«Мы не на словах, а на деле показываем свою любовь к природе и к окружающему миру, — прокомментировал ход работ генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Как всегда единой командой мы вышли на весенний субботник с тем, чтобы к майским праздникам Рязань засверкала чистотой и яркими красками». Субботники стали началом масштабной работы нефтезавода по защите и охране окружающей среды в текущем году. В ближайшие дни планируется начать озеленение на разных площадках города. Сотрудники РНПК посадят более 500 саженцев дуба, ели и сосны.

В мае планируется провести субботник на улице Весенней. Уборка продлится около недели.

Кроме того, завод помогает Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города и акции по раздельному сбору бытовых отходов.

Справка:

«Зеленая Весна» — ежегодный проект, который с 2014 года реализует Всероссийское общество охраны природы и Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В этом году Всероссийский субботник «Зеленая Весна» проходит с 24 апреля по 24 мая.