Рязанец лег спать и лишился телефона

Телефон украл пьяный приятель дочери потерпевшего, против него возбудили уголовное дело.

Рязанец лег спать и лишился телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

В полицию обратился 53-летний житель Старожилова и рассказал, что у него украли телефон.

Выяснилось, что телефон похитил знакомый его дочери. Накануне пьяный 30-летний приятель пришел в гости к девушке. Хозяин квартиры в это время спал. Девушка была недовольна состоянием своего гостя и хотел его выпроводить, но мужчина не уходил. Тогда она пошла за помощью к соседу, а когда вернулась пьяный мужчина пропал. С собой он прихватил телефон отца подруги.

Рязанца задержали, телефон он продать не успел, средство связи изъяли.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — шесть лет лишения свободы.