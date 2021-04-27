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Рязанцы пытались незаконно получить «чернобыльские» выплаты
Против рязанцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Рязанцы пытались незаконно получить «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

34-летний рязанец зарегистрировался в селе Красное Михайловского района, чтобы получить пособие за проживание в зоне радиактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сам мужчина проживал в селе Печерниковские выселки. В качестве социальной поддержки он успел получить более 43 тысяч рублей.

Аналогичное преступление совершила 36-летняя жительница Спасска-Рязанского. Прописавшись в селе Гавриловское, женщина незаконно получила социальные выплаты на сумму более 50 тысяч рублей.

Против рязанцев возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Максимальное наказание по данной статье — ограничение свободы на два года.