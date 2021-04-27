Рязанцам рассказали, как не допустить отключения электроэнергии

Приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги электроснабжения (отключение электроэнергии) за неуплату в квартире или в частном доме — право управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО).

В Рязанскую энергосбытовую компанию (ПАО «РЭСК») часто приходят вопросы от жителей — в каких случаях может быть «отключена» услуга электроснабжения и как это происходит. В компании рассказали о таких ситуациях.

Приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги электроснабжения (отключение электроэнергии) за неуплату в квартире или в частном доме — право управляющей компании (УК) или ресурсоснабжающей организации (РСО).

Если потребитель не будет платить, УК или РСО не смогут рассчитаться за электроэнергию c поставщиками и сетевыми организациями.

Поэтому отключение электроэнергии — вынужденная мера стимулирования потребителя к исполнению своих обязанностей по оплате потребляемой электрической энергии.

Подробности читайте в разделе «Публикации».