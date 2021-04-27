Рязанцам показали уникальный аппарат, дезинфицирующий холодной плазмой

В кванториуме «Дружба» группа ученых, среди которых есть рязанцы, представила аппарат, который с помощью холодной плазмы дезинфицирует предметы

Во вторник, 27 апреля, в кванториуме «Дружба» группа ученых, среди которых есть рязанцы, трудящиеся в Москве, представила одну из своих разработок. Это аппарат, который с помощью холодной плазмы создает мелкодисперсный аэрозоль, дезинфицирующий предметы, поверхности и площади.

«Мы работали над ним около года. На 90 процентов он состоит из отечественных комплектующих. Он уже одобрен институтами Роспотребнадзора, скоро начнется его регистрация в Европе», — рассказал главный разработчик изделия Андрей Макаров.

Действительно, пока что цена в 10 тысяч долларов больше подходит для заграничных покупателей.

Веществами, которые в виде ионов справятся с бактериями и вирусами в самых тонких порах и щелях, могут быть безопасные пероксиды или даже радикалы молекул простой воды. Аппаратом можно обеззараживать зрительные залы, помещения предприятий общепита, офисы, салоны автобусов и вагоны поездов.