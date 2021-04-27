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Россиянам вновь вернут деньги за поездки по стране
Россияне снова смогут вернуть деньги за отдых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Россияне снова смогут вернуть деньги за отдых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Правительство продлит программу туристического кешбека за поездки по стране. На эти цели выделено дополнительно 4,7 миллиарда рублей.

Программа возвращения средств за путешествия продлена по поручению президента России Владимира Путина. Ростуризм и Министерство финансов подготовят поправки и правила реализации программы в ближайшее время.

Напомним, программа частичного возврата средств за путешествия по России стартовала с 18 марта. По поручению президента, она будет продлена до конца года. Россияне смогут получить 20% от потраченной суммы на путешествие, если она не превышает 20 тысяч рублей.