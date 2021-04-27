Россиянам рассказали, как можно продлить отпуск на майских праздниках

Россиянам рассказали, как можно продлить отпуск на майских праздниках. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на юриста Татьяну Пономареву.

Россиянам рассказали, как можно продлить отпуск на майских праздниках. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на юриста Татьяну Пономареву.

По ее словам, работники могут продлить свой отпуск на майских праздниках, если заранее подадут заявления о переносе периода отпуска. Дополнительные дни нарушают баланс трудовых отношений, однако такой вариант возможен, если договориться с начальством включить майские выходные в число отпускных дней.

«Работник может по заявлению перенести период отпуска с согласия работодателя в рамках графика отпусков», — отметила Татьяна Пономарева.

Юрист подчеркнула, что все зависит от соглашения сторон в трудовом договоре и желания работодателя пойти навстречу.