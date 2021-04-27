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Россиянам перечислили поводы не платить алименты
Россиянам рассказали, в каких случаях они могут не платить алименты. Об этом сообщают РИА Новости.

Россиянам рассказали, в каких случаях они могут не платить алименты. Об этом сообщают РИА Новости.

Верховный суд утвердил список уважительных причин, по которым можно не платить алименты. В их число входят болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и форс-мажор.

Плательщик может оспорить сумму в суде, но несогласие с ней не является уважительной причиной для отказа платить.

Суд отмечает, что факт совместного проживания родителей не может расцениваться как основание для признания уважительной причины неуплаты алиментов.

В случае неуплаты алиментов осужденными, суд будет разбираться в каждом конкретном случае. Будут рассматривать, не уклоняется ли заключенный от работы.

Во всех случаях суд учтет мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.

Напомним, что 21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал выплату алиментов на детей проблемой, которую необходимо решать. Президент поручил с 1 июля платить детям от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях, в среднем по 5 650 рублей в месяц.