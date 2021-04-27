На Пасху до рязанских кладбищ пустят дополнительный транспорт

Отмечается, что в Рязани продолжается мониторинг работы общественного транспорта утром и вечером. Глава администрации подчеркнула, что необходимо продолжить следить за соблюдением графика коммерческими перевозчиками.

В пасхальные дни мэр Рязани Елена Сорокина поручила увеличить число машин на маршрутах до городских кладбищ. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что в Рязани продолжается мониторинг работы общественного транспорта утром и вечером.

Глава администрации подчеркнула, что необходимо продолжить следить за соблюдением графика коммерческими перевозчиками.

Также Сорокина поручила проработать вопрос о работе дежурных групп в детсадах в майские праздники.