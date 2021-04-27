Игорь Маковский провел заседание штаба по вопросу восстановления энергоснабжения в Тульской области

Восстановлено энергоснабжение жителей Плавского района Тульской области. Сотрудники энергокомпаний находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, единой дежурно-диспетчерской службой, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.

Мокрый снег привел к нарушениям в работе электросетей ряда населенных пунктов региона. Больше всего пострадали Ясногорский, Ленинский и Щекинский районы Тульской области.

Персонал «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» заранее перевели в режим повышенной готовности еще накануне вечером, после получения прогноза о неблагоприятных погодных явлениях. В области работает усиленная группировка энергетиков, привлечены дополнительные силы и средства из других филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Восстановлено энергоснабжение жителей Плавского района Тульской области. Сотрудники энергокомпаний находятся на постоянной связи с региональным управлением МЧС РФ, единой дежурно-диспетчерской службой, органами исполнительной власти области и муниципалитетов.

«Энергетики были максимально мобилизованы и оперативно приступили к ликвидации технологических нарушений. Работы будут вестись непрерывно, до полного восстановления энергоснабжения жителей Тульской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.