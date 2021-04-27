Видео: в Горроще перекрыли дорогу из-за следственного эксперимента

В Горроще перекрыли дорогу из-за следственного эксперимента Речь идет о перекресте улиц Гагарина и Братиславской. «На данном участке проводится следственный эксперимент. Движение транспорта ограничено. Мероприятие продлится до 14:00», — отметили в УМВД.