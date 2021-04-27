Видео: в Горроще перекрыли дорогу из-за следственного эксперимента
В Горроще перекрыли дорогу из-за следственного эксперимента Речь идет о перекресте улиц Гагарина и Братиславской. «На данном участке проводится следственный эксперимент. Движение транспорта ограничено. Мероприятие продлится до 14:00», — отметили в УМВД.
В Горроще перекрыли дорогу из-за следственного эксперимента. Об этом во вторник, 27 апреля, РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.
Речь идет о перекресте улиц Гагарина и Братиславской."На данном участке проводится следственный эксперимент. Движение транспорта ограничено. Мероприятие продлится до 14:00″, — отметили в ведомстве.